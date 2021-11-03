Star.com.tr 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:36

Milli futbolcu Burak Yılmaz Lille'de hastalığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sevilla maçında forma giyememişti. Deplasmanda maçı 2-1'lik skorla kazanan Lille'de David ve İkone attığı gollerle maçta yıldızlaştı. Karşılaşmada ise Fransız basınından butfootballclub sitesi genç ABD'li forvet Timothy Weah'a dikkat çekti. Fransızlar genç oyuncunun Burak Yılmaz'ı yedek bırakabileceğini iddia etti.

BURAK YILMAZ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Milli futbolcu Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük rol üstlenmiş ve 16 gol 5 asistlik performansla dikkat çekmişti. Bu sezon ise geçtiğimiz sezonun gerisinde kalan golcü oyuncu ligde oynadığı 10 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi. Fransızlar ise Burak Yılmaz'ın yaşının ilerlemesi ve düşen performansının üzerine bugün büyük bir iddia ortaya attı. Sevilla galibiyeti sonrasında, "Lille ataklarında ön sıralarda yer alan Burak Yılmaz'ın vuruş nedeniyle dinlenmeye bırakılması yerine, genç Amerikalı forvet Timothy Weah, Sevilla'daki performansının ardından ilk 11'e geçebilir. Yürüyerek geri dönen ve sık sık ofsayta kalan Burak'a kıyasla, Weah bu gece sistematik olarak geri döndü ve takımına yardımcı oldu. Son Fransa şampiyonu Lille'de büyük değişimin başlangıcı mı?" sözlerine yer verdi.

BURAK YILMAZ TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Brest karşılaşmasının 77. dakikasında Burak Yılmaz'ı oyundan almış ve milli yıldız sert tepki göstermişti. Gourvennec, Burak Yılmaz'ın özür dilediğini söylemişti.

"FORM DÜŞÜKLÜĞÜ SORUSU?"

Bir muhabir, Gourvennec'e Brest maçı sonrası Burak Yılmaz'ın yaşadığı form düşüklüğünü sormuştu. Gourvennec ise şu cevabı verdimişti:

"İstatistikler açısından evet, daha az iyi. Ama çok verimli oynuyor. Üç dört günde bir oynuyor. Maçlar birbirine bağlı, enerji tüketiyor. Daha fazla yorgunluk, dolayısıyla daha fazla hayal kırıklığı var. Ama Burak aklı başında. Bu grupta çok fazla karakter var. Ruh hali değişimleri olabilir ama hiçbir problemin olmadığı yerde problem yaratmayacağız."