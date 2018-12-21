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Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi an meselesi

Trabzonspor'dan devre arası ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın yeni adresi Beşiktaş oluyor.

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Trabzonspor'dan devre arası ayrılması kesinleşen Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor. Beşiktaş yönetimi yıldız golcünün transferi için Trabzonspor ile yeniden masaya oturacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2017-2018 sezonunun başında istediği fakat transferinin gerçekleşmediği Burak Yılmaz'a kavuşuyor. 

Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticileri pazartesi günü bir araya gelecek ve Burak Yılmaz'ın bonservisi konusundaki son pürüzleri görüşecek.

Görüşmenin ardından Burak Yılmaz transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

AHMET AĞAOĞLU DA AÇIKLAMIŞTI

Burak Yılmaz için yaz aylarında Beşiktaş'tan teklif aldıklarını belirten başkan, "Burak için Beşiktaş'ın Ağustos ayının sonunda ciddi bir girişimi vardı. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Bizim düşüncemizi karşılamadığı için kabul etmedik. Başka da bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. İki oyuncunun da kadro dışı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Onur ve Burak için karar verildi. İkisi de süresiz kadro dışı. Bu karar uygulanmaya devam ediyor. Bitti... Onur ve Burak konusu şu an gündemimizde değil. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon euro. Ocak'a kadar o paraları da ödenir. İsteyen kulüp varsa teklifini Trabzonspor'a iletir. Biz de karar veririz" diye konuşmuştu.

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