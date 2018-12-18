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Burak Yılmaz'ın Çin'e geri döneceği iddia edildi

Trabzonspor'da kadro dışı kalan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın geleceği netleşiyor. Tecrübeli futbolcu, transferi için menajerine yetki verirken ilk görüşme İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro ile gerçekleşti.

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Trabzonspor'la yaşadğı krizin ardından kulüple bağlarını büyük ölçüde koparan Burak Yılmaz yeniden Çin'in yolunu tutuyor...

İsmi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli golcü menajerine yurt dışından bir takım bulması yönünde talimat verdi.

NAPOLİ'DE GÖRÜŞME

Menajer Özkan Doğan, Çin Kulübü Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro ile bir görüşme gerçekleştirdi. Doğan sosyal medya hesabından İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlarken Skorer'in edindiği bilgiye göre görüşme Burak Yılmaz transferi için gerçekleşti.

Napoli'de yapılan görüşmede Burak Yılmaz transferiyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu, tecrübeli futbolcunun şartları aktarıldı. Yılmaz'ın da kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

YOLCU ALAN'IN YERİNE BURAK YILMAZ

Çin'de sezonun bitimiyle birlikte Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Alan Carvalho'nun Galatasaray'a transferi gündemde...

Alan'ın sarı kırmızılılardan 3.5 milyon euro imza parası istediği ifade edilirken; golcü futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde Çin ekibinin golcü alternatifi Burak Yılmaz olacak.

(Milliyet)

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