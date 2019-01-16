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Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu!

Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Burak Yılmaz’ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.

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Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz’ın forma numarası belli oldu.
 
Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş’ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek.
 
Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor. (İHA)

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