Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu!
Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Burak Yılmaz’ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz’ın forma numarası belli oldu.
Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş’ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek.
Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor. (İHA)
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