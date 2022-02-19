Burak Yılmaz'ın maçında yumruklar konuştu!

Star.com.tr 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:45

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Metz'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maç bir hayli gergin geçerken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

TEKNİK DİREKTÖR VE SPOR KOORDİNATÖRÜNDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Müsabakanın 90+4. dakikasında ortalık bir anda karıştı ve Metz Teknik Direktörü Frederic Antonetti ile Lille Spor Koordinatörü Sylvain Armand yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Olayların yatıştırılmasının ardından Metz'in hocası Antonetti kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

ANTONETTI: "ONU İTTİM, HEPSİ BU! YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

Frederic Antonetti karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada sert sözler sarf etti. "Saldırıya uğradığımda tepki veririm" diyerek kendisini savunan Fransız teknik adam şunları söyledi:

"Lille Başkanı (Olivier Letang) ve spor koordinatörünün (Sylvain Armand), dördüncü hakeme baskı yapmak için iki metre uzağımda olması gerektiğine inanıyor musunuz? 60 yaşımdayım insanların benimle kötü konuşmasını istemiyorum. Onlar gelmeseydi olay olur muydu? Birisi bana saldırdığında karşılık veririm. Bana saygı duymayan insanlara saygı duymuyorum. Onu ittim, hepsi bu. Yanlış bir şey yok. Saldırıya uğradığınızda pişmanlık duymazsınız."

EDON ZHEGROV DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan karşılaşmada tek kırmızı kart gören Metz Teknik Direktörü Frederic Antonetti değildi. Lille'in Kosovalı orta saha oyuncusu Edon Zhegrov da 90+1'de kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

BURAK YILMAZ'A 2 PUAN!

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise ilk 11'de başladığı maçta, 81. dakikada teknik direktör Jocelyn Gourvennec tarafından kenara alındı ve yerini Edon Zhegrov'a bıraktı. Fransız basını Burak'ın performansını yetersiz bulurken, tecrübeli golcüye 10 üzerinden 2 ile 4 arasında değişen puanlar verildi. Burak Yılmaz'on oyunuyla ilgili yapılan yorumlar şöyle:

"BURAK YILMAZ'DAN DEHŞET VERİCİ PERFORMANS"

Maxi Foot: "Türk forvetten dehşet verici bir performans! Kuşkusuz yararlı ve istekli olduğunu gösterdi fakat yaptığı her şey tam bir başarısızlıktı. Onun için çok endişe verici olan şey ise tam bir güven eksikliği bulunmasıydı. 81. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı. (2 puan)"

"BURAK YILMAZ HER ŞEYİ YANLIŞ YAPTI"

Le Petit Lillois: "İlk 11'e geri dönen Türk Milli futbolcu ilk yarıda her şeyi kaybetti: Yanlış tempoda paslar, yanlış seçimler, top kaybı... İkinci yarıda biraz daha iyiydi ama yetersizdi. (3 puan)"

"BURAK YILMAZ KOLAYCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Homme du Match: "Mükemmel Burak'tan çok uzağız. Metz savunması tarafından kolayca etkisiz hale getirildi. (4 puan)"