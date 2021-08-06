Star.com.tr 6 Ağustos 2021 Cuma 18:47 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:48

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lille son olarak PSG ile Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Süper Kupa'nın da sahibi olmuştu. Ekonomik kriz içerisinde bulunan Lille kadrosuna güçlü isimleri katamazken Fransa basınından büyük bir iddia geldi. Son şampiyon Lille kalecisi Mike Maignan'ı Milan'a ve orta saha oyuncusu Boubakary Soumare'yi ise Leicester City'ye kaptırmıştı. Lille'de yaprak dökümü sürüyor Fransız medyasına göre takımın önemli isimleri Jonathan Ikone, Burak Yılmaz ve Renato Sanches de kulüpten ayrılıyor.

BURAK YILMAZ LİLLE'DEN AYRILIYOR



Fransa Şampiyonu Lille, gelecek sezon için güç kaybetmeye devam ediyor. Renato Sanches'in Liverpool'a yakın olduğu iddiaları Fransız medyasında yazırlırken, Jonathan Ikone'nin ise Fiorentina'nın radarında olduğu belirtildi. Görüşmelerini devam ettiren yıldız oyuncuların ardından bir iddia da milli futbolcumuz Burak Yılmaz için geldi.

CHRISTOPHE GALTIER, BURAK YILMAZ İÇİN ISRARCI



Lille'in şampiyon teknik direktörü Christophe Galtier Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'in başına geçti. Tecrübeli teknik adam Nice'e milli futbolcu Burak Yılmaz'ı da transfer etmek istiyor. Lille'de yaşanan ayrılıkların ardından sonra Burak Yılmaz'ın da takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Burak Yılmaz'ı sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Milan başta olmak üzere Fiorentina da istemişti.