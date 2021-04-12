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Spor

Burak Yılmazlı Lille'de sürpriz ayrılık! Dev takım...

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille'de sezon sonu sürpriz ayrılık yaşanabilir. Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de teknik direktör Christophe Galtier için Lyon devrede.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:41 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 20:41
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Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille'de gelecek sezon sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Ligue 1'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve lider konumda bulunan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

France Football'da yer alan habere göre; sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Galtier'in, Lyon ile sözleşmesi bitecek Rudi Garcia'nın yerine gelebilecek ilk alternatif olduğu belirtildi. Lyon dışında Fransa'dan Nice'in ve Avrupa'dan da bazı takımların durumunu yakından takip ettiği Galtier için Lyon'un ciddi adım atmayı planladığı ifade edildi.

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