Burak yoksa hücumda sorun var

Şenol Güneş döneminde ilk 3 sezonda ligin en az gol yiyen ve en az pozisyon veren takımlarından biri olan Siyah-Beyazlılar, geçen sezondan itibaren bu özelliğini kaybetti. Geçen sezon 46 gol yiyerek son 7 sezonun en yüksek gol oranına ulaşan Kartal, geride kalan 4 haftada kalesinde 7 gol görürken, Burak Yılmaz’ın yokluğunda forvette de sorunlar yaşıyor. Forvet oyuncularından sadece Güven 1 gol atarken, Umut Nayir de Gazişehir maçında sonradan girip 1 gol bulabildi. Atılan 6 golün 3’ü savunma oyuncularından gelirken, diğerini Ljajic attı. Bu arada Kartal’ın deplasmandaki mağlubiyet serisi de 2’si Abdullah Avcı döneminde bu sezon olmak üzere üst üste 4 maça çıktı. Öte yandan Burak’ın dünkü idmanda takımla çalıştığı bildirildi.