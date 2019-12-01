Burak’ın alternatifi Sporar

OCAK ayındaki ara transferde Burak Yılmaz’a alternatif kaliteli bir golcü almayı planlayan ve bunun için araştırmalarını sürdüren Beşiktaş’ta son olarak listeye Slovan Bratislava’nın santrforu Andraz Sporar’ın girdiği öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi’nde Siyah-Beyazlı takıma 2 gol atan 25 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği ve alınması için onay verdiği vurgulandı. Kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi olan Sporar’ı Basel 2018’de 600 bin euro karşılığında İsviçre’nin Basel kulübünden transfer etmişti. Belçika basınında yer alan haberlere göre, piyasa değeri 1 milyon euro olan Sporar’ın İstanbul’u çok beğendiği ve Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Kartal bu oyuncu için araştırmalarını sürdürüyor.