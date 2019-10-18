‘Burak’ın başımızın üstünde yeri var’
KARTAL’IN başkanlık adaylarından Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz ile ilgili görüşlerini açıkmadı.
- Star Spor
Çebi geçen sezon devre arasında transferde ismi ilk gündeme geldiğinde Burak için, “Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum” demişti. Çebi golcü oyuncu için şu açıklamayı yaptı: “Burak’ın tarzı ve tavrı ile ilgili çekincelerim, kırgınlıklarım vardı. Ama bugün Burak’ın çok değiştiğini görüyorum. Burak Beşiktaş’ın çok kıymetli bir değeri, başımızın üstünde yeri var.” Çebi, Şenol Güneş’in ayrılmasına ise üzüldüğünü belirterek, “O dönem başkan olsam kalması için uğraşırdım” dedi.
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