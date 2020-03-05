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Spor

'Buraya gel yıldız olursun'

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan için yeni bir iddia ortaya atıldı...

05 Mart 2020 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:27

Bu sezonun devre arasında formasını giydiği Medipol Başakşehir'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a gitmeyi bekleyen Arda Turan, sarı - kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto gelince sözleşmesinin devam ettiği Barcelona'ya geri dönmüştü.

Polonya basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.

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