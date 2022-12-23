Emre Belözoğlu'na büyük rest çektiler, birbirlerine girdiler! Buraya kadarmış

Galatasaray'a karşı 7-0 yenilen Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve yıldız isimler arasında yaşananlar ortaya çıktı. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, turuncu-lacivertlilerdeki büyük Emre Belözoğlu krizinin perde arkasını anlattı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GALATASARAY HEZİMETİ

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrılarak büyük bir hezimet yaşamıştı. Takımda büyük kriz yaşanmış ve Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrılması gündeme gelmişti.

OLAYIN PERDE ARKASI BELLİ OLDU: KAVGA ETMİŞLER!

Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Başakşehir'de 7-0'lık mağlubiyet sonrası yaşananları anlattı. Emre Belözoğlu'nun maç sonu soyunma odasında Bertrand Traore ve Hasan Ali Kaldırım'la kavga ettiğini belirten Çelikler, "İki oyuncunun da sözleşmeleri feshediliyor. Kavgaya dahil olan 5-6 tane önemli oyuncu var." dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE BAĞLAR KOPTU"

Galatasaray yenilgisi sonrası Başakşehir'de suların durulmadığını belirten Çelikler, "Emre Belözoğlu ile takımın arasındaki bağlar koptu." ifadelerini kullandı.

13 MAÇTA 24 PUAN

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında Süper Lig'de şu ana kadar 13 maça çıktı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 24 puanla 5. sırada aldı.