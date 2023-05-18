Burcu Çetinkaya, İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek

Sezon başında ralli yarışlarına geri dönen Burcu Çetinkaya, 25-27 Mayıs tarihlerinde Varzi'de dünyanın önde gelen rallicileriyle birlikte Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarışacak.

Burcu Çetinkaya, Mini R4 ile 1600cc motora sahip ve dört çekişli, performansı Rally2'ye yakın araçla podyum için mücadele edecek.

Uzun bir aradan sonra tekrar İtalya'da yarışacak olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Burcu Çetinkaya, şunları kaydetti:

"İtalya'daki deneyimlerim arasında Sardunya'da Dünya Ralli Şampiyonası, Adriatico Ralli'sinde Fabrizia Pons co-pilotluğunda ve Sanremo Intercontinental Rally Challenge (IRC) ayağı da yer alıyor. Benim için spordaki en iyi anılarımdan bazıları IRC'deydi. IRC puanı alan tek bayan sürücüyüm ve bu sebeple Eurosport özel ödülünü aldım. Bu otomobiller ve spordaki bu yolculuk muhteşemdi ama içtenlikle, Logiman Mythical Cars Rally'nin bu yolculuğu yeniden oluşturabileceğini düşünüyorum. Kullanacağım Mini R4 çok ilgimi çekiyor, oraya gidip onu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bu ralli konseptine ve parti atmosferine aşık oldum, bu sporun hayranlarını ve insanlarını hatırlamak çok önemli. Varzi'de çok özel bir haftayı iple çekiyorum."