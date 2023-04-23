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Spor

Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonu oldu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Burhan Akbudak, Ukraynalı rakibi Yaroslav Filchakov ile 3-3 berabere kalarak Avrupa şampiyonu oldu.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 20:47 - Güncelleme:
Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonu oldu
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.

3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.

Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.

  • Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası
  • Burhan Akbudak
  • Güreş

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