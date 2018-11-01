Burhan Karaçam: Benim sponsorluktan beklediğim tutar 1 milyar lira

Fenerbahçe, yeni forma göğüs sponsoru araç kiralama markası Avis'le tanıtım toplantısı düzenledi. Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Basın toplantısında konuşmacı olarak Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir yer aldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan yardımcısı Karaçam, önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını anlatarak, "İş birliğimiz sezon sonuna kadar devam gidecek. Aramızdaki anlaşmaların detaylarını daha önce açıklamıştık. Dünya genelinde şu anki mevcut ekonomik koşullarda sponsorluklar zorlu bir dönemde. İki değerli kurum arasında yapılan bu anlaşma çok önemli. Otokoç ve Avis'e teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe örnek olan duruşuyla Türk sporuna yön veren bir marka. Avis de dünya üzerinde araç kiralama üzerine faaliyetlerde bulunan eşsiz firmalardan birisi. Bu iki güç birleşiyor. Avis'in sloganı 'Sahada beraber, yolda beraber.' Biz bu beraberlikte aile olarak yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu alanda Türkiye'nin en yüksek gelirli sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını dile getiren Karaçam, diğer sponsorluk görüşmeleri için şöyle konuştu:

"Benim sponsorluktan beklediğim tutar 1 milyar lira. Tabii bunu ilk sene elde etmemiz mümkün değil. Açıkta olan kol, sırt, şort gibi bir yerlere sponsorluk çalışmalarımız var. Her türlü reklam ve sponsorluk kaynağını değerlendirme konusunda çalışmalarımız devam edecek."

Yapılan anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu hatırlatan Karaçam, 35 milyon 500 bin lira alacaklarını belirterek, "Opsiyonun şartı yok. Devam etme konusunda kendimizi güvencede görüyoruz. Dünyada yayılabildiğimiz kadar yayılma konusunda arzuluyuz. Kendimizi dünya kulübü olarak görüyoruz. Daha çok yeniyiz. Her şeyin bir anda gerçekleşebilmesi pek mümkün değil. Hedefimiz Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olması yolunda adımları atması. Bu da sponsorlarla gelişir." değerlendirmesinden bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bu anlaşmadaki payına vurgu yapan Karaçam, şunları kaydetti:

"Sponsorluk reklam işlerinde birçok proje aynı anda gider. Aynı anda farklı gruplarla temas halinde oluyoruz. AVIS'le birlikte başka kuruluşlarda vardı sponsor olmak isteyen. Başkanımızın varlığı büyük katkıda bulunmuştur bu anlaşmaya ama bu neticede ticari bir işbirliğidir. Bu tür ticari konularda hatır gönül ilişkileri bir yere kadar olur. Bu rakamlara çıkılmaz. Benim anladığım iki güçlü markanın bir araya gelerek iş birliği yapmasıdır."

Servodidio: "Burada bulunmak bizim için bir onur"

Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio, böyle bir anlaşmanın içinde olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Avis çok küresel bir şirket. Türkiye 44 yıldır bizim için çok önemli bir ortak. Fenerbahçe markası Türkiye dışında da çok güçlü. Avis kendi tarihinde de önemli bir noktaya geldi. Fenerbahçe'yle yol almak son derece önemli. Çok önemli takımların sponsorluğunu gerçekleştiriyoruz. ABD'de, Kanada'da, Yunanistan'da spor sponsorluğu yapıyoruz. İsmimizin, Fenerbahçe'yle anılacağı için mutluyuz. Burada bulunmak bizim için bir onur."

Fenerbahçe'nin dünyada tanınan bir kulüp olduğunu belirten Servodidio, "Küresel erişimi olan kulüplerle çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de bu erişime sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu ortaklıktan çok güzel sonuçlar elde edeceğiz." diye konuştu.

Özdemir: "Fenerbahçe'yle yol arkadaşı olmaktadan dolayı çok mutluyuz"

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Fenerbahçe'yle yaptıkları bu anlaşmanın önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"180 ülkede faaliyet gösteren araç kiralamanın global markası Avis'le Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin iş birliğini imzalıyoruz. Avis Türkiye, Otokoç Otomotiv'le 1974'ten beri faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk araç kiralama şirketi. Saatlik araç kiralamadan 48 aya varan geniş yelpazeli bir sistemimiz var. Türkiye'de 92 noktada faaliyet gösteriyoruz. En geniş araç profiline sahip şirketiz. Son 10 yıldır müşteri memnuniyetinde birinciliği kimseye bırakmıyoruz. 85 bin adetlik aracımızla müşterilerimize dünyanın çeşitli yerlerinde hizmette bulunuyoruz. Avis olarak spor sponsorluğuna çok inanıyoruz. Dünya üzerindeki yüzde 70 nüfus, sporla ilgileniyor. Dünya çapında spor, sponsorluk anlaşmalarının yüzde 81'ini oluşturuyor. Geçen yıl 51 milyar dolar sponsorluk vardı. Bunun büyük kısmı futbol sponsorluğuydu. Sponsor olduğumuz kulüp Fenerbahçe gibi dünya markası olunca bu sponsorluğun etkisi fazlasıyla artıyor."

Fenerbahçe'yle 5 yıldır çeşitli alanlarda iş birliği yaptıklarını aktaran Özdemir, "İş birliğimizi iddialı bir noktaya taşıdık. Bu, göğüs sponsorluğuyla kalmıyor. Çok kapsamlı bir iş birliği anlaşmamız var. Fenerbahçe çok kıymetli bir marka. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bilenen bir marka. Bu sponsorluk Avis'in Avrupa'daki diğer ülkelerine de katkı sağlayacaktır. Bu anlamda iki dünya markasının birbirine çok değer katacağı bir iş birliği olacak. Fenerbahçe'yle yol arkadaşı olmaktadan dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. Çok değerli bir anlaşma. Bu anlaşmayı sadece Otokoç diye düşünmemek lazım. Biz bunun katkısını Avrupa'da göreceğiz. Örneğin, Anderlecht maçı için Belçika'ya giden taraftarlar Avis'ten araç kiraladı." şeklinde görüş belirtti.

Basın toplantısının ardından Burhan Karaçam, Servodidio ve Özdemir'e isimlerinin yazılı olduğu imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.