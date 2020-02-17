17 Şubat 2020 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:48

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu haberin ardından Burhan Karaçam hakkında araştırmalar hız kazandı. Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi (Devlet Hastanesi Başhekimi) nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu.1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti. Burhan Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı. Burhan Karaçam'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BURHAN KARAÇAM KİMDİR?

1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi (Devlet Hastanesi Başhekimi) nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu.1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti. Burhan Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı.

1972 yılında Londra-Arthur Andersen'da profesyonel iş hayatına başlayan Burhan Karaçam, 1975 yılında Türkiye'ye dönerek, Arthur Andersen'ın İstanbul ofisinde kurucu ortak olarak 1979'a kadar görev aldı. Daha sonra tekrar Londra'ya dönen Karaçam, 1981 Ekim ayına kadar Arthur Andersen'da çalıştı. Karaçam, Arthur Andersen'daki mesleki yaşamı içinde eğitime verdiği önem ve gerçekleştirdiği projeler ile ve özellikle 'Europe-Wide Senior Development Course'un tasarımcısı olarak öne çıktı.

1981 yılında Türkiye'deki değişim ile birlikte Londra-Arthur Andersen'dan ayrılan Burhan Karaçam, bankacılık sektörüne geçti. İlk 3 yıl Pamukbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak; mevduat ve bankacılık hizmetleri, mali işler, teknoloji, organizasyon, operasyonlar, insan kaynakları, reklam ve PR gibi konuların sorumluluğunu üstlendi. Bu dönemde sektöre;'çek kart','tasarruf planı' ve'banka şubelerinde ilk akıllı terminallerin kullanımı' gibi önemli yenilikler kazandırıldı.

1984 yılında Genel Müdür olarak Egebank'a transfer olan Burhan Karaçam, Egebank'ı Türkiye'nin en hızlı büyüyen bankalarından biri haline getirdi. 1987 yılında bankanın hakim ortağı Özakat ailesinin iç anlaşmazlığı nedeni ile görevinden ayrılan Burhan Karaçam, tekrar Çukurova Grubu'na davet edildi ve 1987 Ağustos ayında Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne getirildi.

Burhan Karaçam'ın Yapı Kredi Bankası'ndaki (YKB) 12 yıllık Genel Müdürlüğü süresince, liderlik ettiği 2 ayrı değişim programı sonucunda YKB sorunlu bir yapıdan, Türkiye'nin en aktif, en yenilikçi ve en fazla gelir üreten bankası konumuna geldi ve toplam aktifler, toplam mevduat, toplam krediler ve toplam ücret ve komisyon gelirleri gibi çeşitli finansal kriterler açısından da sektörde 1 numaraya yükseldi. 1998 sonu itibari ile bankanın aktif müşterisi 6 milyonu geçti ve bankanın piyasa değeri 5 milyar dolara kadar ulaştı.

Burhan Karaçam, bankacılık faaliyetleri ile birlikte aynı dönemde Yapı Kredi Bankası'nın Enternasyonel Turizm şirketi aracılığı ile turizm sahasına yatırım yapmasına olanak sağlayarak, Türkiye'deki ilk entegre (integrated) turizm vizyonu ile çeşitli turizm projelerini gerçekleştirdi.

Yapı Kredi'den ayrıldıktan sonra büyümeye hedefli strateji tasarımı ve değer kazandırma üzerine odaklanan Burhan Karaçam'ın ilk büyük projesi Koçbank oldu. Koç Ailesi'nin Burhan Karaçam'dan talebi Koçbank'ın yeniden yapılandırılması, satın alma ve/veya yabancı büyük bir banka ile ortaklık tesis edilerek Türkiye'nin büyük bankaları arasına girmesinin sağlanmasıydı.

Burhan Karaçam, bu projeyi 2000 ile 2003 yılları arasındaki dönemde Koçbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak yürüttü. Yeniden yapılandırmanın bir parçası olarak Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ni kurdu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2000 yılının Mart ayında projeye başlayan Burhan Karaçam, aynı yılın sonunda ortaya çıkan büyük ekonomik krize rağmen, bankanın projeye devam etmesini sağladı ve aynı dönemde kurduğu Koç Finansal Hizmetler ile İtalya'nın önde gelen finansal kurumlarından Unicredit ile ortaklık anlaşmasını gerçekleştirdi. Burhan Karaçam, finansal grubun yeniden yapılandırılmasının tamamlanması ve Unicredit ile gerçekleşen ortaklıkta Koç Ailesi'nin hisselerini Koç Holding'e devretmesi sonucu Koç Finansal Hizmetler'deki görevlerinden ayrıldı.

Burhan Karaçam, 2003 yılından bu yana, finans sektörünün yanı sıra çeşitli sektörlerdeki; (gayrimenkul geliştirme, teknoloji, perakende, otomotiv... v.b.) projelerin stratejik tasarım ve uygulama faaliyetlerine devam ediyor.