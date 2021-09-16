Burnley'den Sean Dyche'ye yeni sözleşme

Star.com.tr 16 Eylül 2021 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:34

İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley, teknik direktörü Sean Dyche'nin sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.

2012'den beri Burnley'de görev yapan 50 yaşındaki Dyche, Premier Lig'de şu anda aktif olarak çalışan teknik direktörler arasında en uzun süre görev yapan isim.

Sean Dyche anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı tamamlayabilmek ve şimdi bu kulübün geleceğine ve sürekli gelişimine bakmak güzel. Bu yaz transfer döneminde takıma yeni yetenekler katmak ve kadro derinliği sağlam bizim için önemliydi. Ancak iş bu kadarla bitmiyor. Bu oyuncuları iyi hale getirmek ve geliştirmek için buradayız." ifadelerini kullandı.