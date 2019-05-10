Burnley'den Güven Yalçın için 5 milyon Pound

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Güven Yalçın’a transfer teklifl eri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlı takımda forma şansı bulduğu maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncuya Avrupa’nın birçok takımının talip olduğu biliniyordu. Burnley menajeri Sean Dyche, yönetime Beşiktaş’ın genç yıldızının transfer edilmesi yönünde rapor sundu. İngiliz basını da Burnley kulübünün, sezon sonunda Siyah-beyazlı kulübe 5 milyon poundluk bir teklif sunacağını yazdı. Yönetim, Güven’i daha yüksek rakamlara satmayı düşünüyor.

(Akşam)