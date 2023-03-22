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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti

Voleybolda Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti
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AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş, Hoag, Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Enis Ali Ay, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arthur, Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler, Halit Kurtuluş)

Setler: 22-25, 25-22, 23-25, 26-28

Süre: 119 dakika (25, 27, 33, 34)

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