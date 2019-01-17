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'Bursa maçını kazanmalıyız'

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları lig maçı için oyuncularını uyardı. Yanal, “Galibiyetle başlayalım öyle de devam edelim. Gücümüzü herkese gösterelim” diye konuştu.

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SÜPER Lig’in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada kapatıp taraftarlarını ve camiası şoka uğratan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal pazar günü deplasmanda oynayacakları Bursaspor mücadelesinden mutlak üç puan bekliyor. Oyuncularını sürekli birebir konuşarak Bursaspor karşılaşmasına motive etmeye çalışan Ersun Yanal’ın, “İlk maçlar hep zor olur. Bizim puan kaybet lüksümüz yok. Kazanıp öyle de devam etmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi. Bursaspor maçında kaza istemeyen Yanal’ın, “Bursaspor’un da puana ihtiyacı var. Onlardan daha fazla koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Fenerbahçe’nin gücünü üst üste alacağımız galibiyetlerle göstermeliyiz” şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Bu arada Ersun Yanal, Bursaspor karşısına çıkaracağı 11’i de netleştirdi. Bir aksilik olmadığı takdirde Yanal Sarı-Lacivertli takımı şu şekilde sahaya sü- recek: Volkan Demirel - Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali - Jailson, Eljif Elmas -Ayew, Mehmet Ekici, Valbuena-Soldadıo.

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