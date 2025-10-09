İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7251
  • EURO
    48,61
  • ALTIN
    5414.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursalı güreşçilerden şampiyonada çifte madalya
Spor

Bursalı güreşçilerden şampiyonada çifte madalya

Romanya'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Rüstem Öztürk gümüş, Deniz Ayhan ise bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Bursalı güreşçilerden şampiyonada çifte madalya
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Rüstem Öztürk ve Deniz Ayhan, U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda madalya alma başarısı gösterdi.

Romanya'nın Cluj Napoca kentinde 6-12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda, 12 ülkeden sporcular madalya mücadelesi verdi. Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada serbest stil 68 kiloda mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Rüstem Öztürk finale yükselme başarısı gösterirken, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonada serbest stil 57 kiloda mücadele eden bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Deniz Ayhan ise üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalya kazandı. Milli Takımımızın dört altın, altı gümüş, beş bronz madalya elde ederek şampiyonluk kazandığı U15 serbest stilde, diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden Mevlüt Nurigil 41 kiloda, Taha Öztürk ise 62 kiloda beşinci oldu.

  • Güreş
  • Balkan Şampiyonası
  • Rüstem Öztürk
  • Deniz Ayhan

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.