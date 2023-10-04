İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5443
  • EURO
    28,9575
  • ALTIN
    1612.84
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursa'nın Efeleri galibiyetle başladı
Spor

Bursa'nın Efeleri galibiyetle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Voleybol Balkan Kupası'nda heyecan başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 mağlup etti.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
Bursa'nın Efeleri galibiyetle başladı
ABONE OL

Bursa ekibinin yanı sıra Bosna Hersek'in OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya'nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova'nın KV Peja, Yunanistan'ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan'ın MOK Spartak SC takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği organizasyonda ekipler Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

3'erli 2 grupta organize edilen Balkan Kupası'nın açılış maçında Kosova ekibi KV Peja ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, galibiyete zorlanmadan ulaştı. Rakibi karşısında ilk seti 25-11 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette de rakibine 25-10 üstünlük sağladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Balkan Kupası'ndaki ilk maçında istediğini alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ikinci maçında 5 Ekim 2023 Perşembe günü saat 19.00'da Kuzey Makedonya'nın Ok Univerzilet vo TETOVO takımı ile karşılaşacak. Balkan Kupası sonunda ise şampiyonluğa ulaşan ekip, CEV Challenge Cup'ta yoluna devam edecek.

Bu arada karşılaşma sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Para Atıcılık Dünya şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan'a çiçek takdim ederek başarısından dolayı tebrik etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Chritos Tosounidis (Yunanistan), Melike Erol Özkan (Türkiye)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Okello, Bahov, Ahmet Samet Baltacı, Gjorgiev (Caner Ergül (L), Semih Çelik (L), Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)

KV Peja: Nıkcı, Tara, Husaj, Erion, Bajrami, Berisha (Mujaj (L), Lajqi (L), Kabashi)

Setler: 25-11, 25-10, 25-20

Süre: 59 Dakika (18, 18, 23)

  • Bursa Voleybol
  • Balkan Kupası
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.