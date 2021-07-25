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  • Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur'dan sert açıklama: ''Ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin''
Spor

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur'dan sert açıklama: ''Ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin''

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, yaptığı açıklama ile transfer engelinin kaldırılacağına işaret ederken, özellikle zorluk çıkaranlara isyan etti.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 11:38 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:38
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Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, transfer engelini kaldırma çalışmalarına yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Adanur, "Arkadaşlar, birilerinin zorluk çıkaracağı bu tahtanın açılmayacak anlamına gelmez, ödersin parasının tamamını olur-biter. Bursasporumuzun Kurtuluş Savaşı'nda, bugün bizlerle omuz omuza, yan yana bu davanın yükünü sırtlayanların hepsi bu şehirde şerefle yad edilecek. Bursaspor'da hiç kimsenin alacağı kalmaz, iş bitti, siz kolaylık sağlasanız da bitti sağlamasanız da bitti. 44 dosya vardı, başından beri 1 kişi bile yardımcı olmadı yine bitti. Bırak yardımcı olmayı, engel oldular yine bitti. Bana, arkadaşlarıma uyku uyutmadılar ama yine bitti. Kaldınız birkaç kişi, uzatmayın da yeter! Ahmet onu dedi, Mehmet onu yaptı, Ali'yi sevmiyorum, Veli'yle meselem var. Yapmışlar ya tamam yapmışlar, seni de beni de öbürünü de kırmışlar. Bırakın toparlayalım, kırılan her şeyi onaralım, yolun sonundayız artık. Daha bu işin resmi süresi için 50 günümüz var, bu paraların tamamı 100 defa ödenir, biz istiyoruz ki bir an önce bitsin ve kimseye muhtaç olmadan ayakta kalalım, buna engel olmayın, ha olamazsınız da zaten ama gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin" ifadelerine yer verdi.

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