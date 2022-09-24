İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2022 Cumartesi / 28 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, 2. kez Frutti Extra Cup'ın şampiyonu oldu
Spor

Bursaspor, 2. kez Frutti Extra Cup'ın şampiyonu oldu

Frutti Extra Cup'ın final mücadelesinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup eden Frutti Extra Bursaspor, şampiyon oldu.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor ilk çeyreğini 28-13 önde kapattığı ilk devrede soyunma odasına da 47-28 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi oyunu sürdürerek 56-50 final periyotuna giren Bursa temsilcisi, parkeden 74-64 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın şampiyonu oldu.

  • Frutti Extra Bursaspor
  • Frutti Extra Cup
  • Galatasaray Nef

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.