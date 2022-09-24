Bursaspor, 2. kez Frutti Extra Cup'ın şampiyonu oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.
Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor ilk çeyreğini 28-13 önde kapattığı ilk devrede soyunma odasına da 47-28 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte iyi oyunu sürdürerek 56-50 final periyotuna giren Bursa temsilcisi, parkeden 74-64 galip ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın şampiyonu oldu.