İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5496
  • EURO
    37,0296
  • ALTIN
    2645.13
  • BIST100
    9872.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, 7 yıllık istikrarsızlığa Pablo Martin Batalla ile son vermek istiyor
Spor

Bursaspor, 7 yıllık istikrarsızlığa Pablo Martin Batalla ile son vermek istiyor

Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra yeşil-beyazlı takımın başında bir sene boyunca teknik adamlık görevini sürdüren çalıştırıcı olmadı. Yeşil-beyazlı camia, 7 senedir devam eden bu istikrarsızlığın Pablo Martin Batalla ile son bulacağına emin.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Bursaspor, 7 yıllık istikrarsızlığa Pablo Martin Batalla ile son vermek istiyor
ABONE OL

Bursaspor'da son 7 senedir, bir sene ve üstünde teknik adamlık yapan olmadı. Son olarak Hamza Hamzaoğlu, 400 gün yeşil-beyazlı takımın başında kaldıktan sonra Bursaspor'da inanılmaz bir teknik adam sirkülasyonu yaşandı. Hamzaoğlu'ndan sonra göreve gelen Mutlu Topçu 91 gün, Adnan Örnek ise 27 gün çalışmıştı. Fransız teknik adam Paul Le Guen 292 gün takımın başında kaldıktan sonra sırasıyla Mustafa Er 51, Samet Aybaba 310, Mesut Bakkal 80, Yalçın Koşukavak 168, İbrahim Üzülmez 184, İrfan Buz 72, yine Mustafa Er 349, Fatih Tekke 26, Özcan Bizati 79, Tamer Tuna 74, son kez Mustafa Er 94, Tahsin Tam 145, İsmail Ertekin 145, Özer Hurmacı 95, Yalçın Gündüz 53, Nedim Vatansever 33, Murat Sözkesen 104, Ümit Şengül 82 ve Metin Serbest 45 gün bu zorlu görevi üstlenmişti.

EN UZUN SÜRE ERTUĞRUL SAĞLAM GÖREV ALDI

Bursaspor'da tek seferde en uzun teknik adamlık görevini yapan isim ise Ertuğrul Sağlam oldu. Sağlam, kesintisiz 1.495 gün yeşil-beyazlı takımı çalıştırdı. Bursaspor'un yeni teknik direktörü olan Pablo Martin Batalla ise hem son 7 senedeki bu durumu sonlandırmak, hem de yeşil-beyazlıların en uzun süreli teknik adamlı olmak istiyor.

  • vursaspor
  • Pablo Martin Batalla
  • teknik direktör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.