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Bursaspor, Akhisarspor ve Ç.Rizespor Nakoulma için birbirine girdi

Türkiye'de Mersin İ.Y. ile Kayserispor formaları giyen ve bonservisi elindeki Burkina Fasolu yıldız Nakoulamiçin transfer girişimleri var

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Bursaspor'un Türkiye'de Mersin İ.Y. ile Kayserispor formaları giyen ve bonservisi elindeki Burkina Fasolu yıldızla görüştüğü iddia edildi.

Geride kalan 13 haftada hücumda büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'un, daha önce Mersin İY ve Kayseri'de oynayan Prejuce Nakoulma'nın peşinde olduğu öğrenildi.

Bonservisi elindeki 31 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Nantes formasıyla ter döküyordu. Fransız kulübüyle sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılan Nakoulma, 18 maçta 3 gollük bir katkı sağladı.

Türkiye'de oynadığı dönemde hızı ve dripling yeteneğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu için Çaykur Rize ve Akhisar'ın da devrede olduğu kaydedildi. Yeşil-beyazlılarda Samet Aybaba'nın önceliği sağ kanat ve 10 numaraya verdiği ve yönetimden golcü de istediği belirtilirken, Nakoulma'ya da sıcak baktığı ifade edildi.

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