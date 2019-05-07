Bursaspor ateş hattından kurtulamıyor

Süper Lig'de 9 yıl önce şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşatan yeşil-beyazlı ekip, son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalarda kümede kalmak için kritik maçlara çıkıyor.

Ligin 31. haftasında deplasmanda küme düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Bursa temsilcisi, galibiyet hasretini 7 maça çıkarak 17. sıraya kadar geriledi.

İkinci yarıdaki 14 maçının sadece 1'ini kazanan Bursaspor, 6 beraberlik alıp 7 kez de mağlup oldu. Tek 3 puanını 24. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla elde eden yeşil-beyazlı ekip, galibiyeti son anlarda 90 6. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle buldu.

Son 13 yılın en az galibiyetli sezonu

Bir alt kümeye düştüğü 2003-2004 sezonunun ardından 2006-2007'de tekrar Süper Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar, 14. haftalar baz alındığında 13 sezonun ardından en az galibiyet aldığı dönemini yaşıyor.

Bursa temsilcisi, son haftalarda lige tutunduğu 2017-2018 sezonunun 14. haftasını 3 galibiyetle, 2016-2017 sezonunu ise 2 galibiyetle kapatmıştı.

Mesut Bakkal "kara bulutları" dağıtamadı

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal'ın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, çıktığı 4 maçta 2 beraberlik alarak sadece 2 puan toplayabildi.

Ligin 32. haftasına küme düşme hattında giren Bursaspor'u 3 kritik maç bekliyor. 10 Mayıs Cuma günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak Bursa temsilcisi, 33. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Bursaspor, son haftada ise Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Göztepe "kilit" maç

Bursaspor, en kritik maçını ise küme düşme hattında iki sıralama üstünde bulunan Göztepe ile yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma belki de yeşil-beyazlıların kurtuluş maçı olacak. Ligin ilk yarısında İzmir'deki karşılaşmada gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sonuçlanmıştı.

Yeşil-beyazlılar, oynayacağı tüm müsabakaları kazanması halinde ise diğer takımlarının puan kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'de sezonun son 3 haftasına girilirken 33 puanlı Göztepe 15'nci, 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16'ncı, 30 puanlı Bursaspor 17'nci ve Akhisarspor ise 25 puanla son sırada yer alıyor.

Gol yollarındaki sıkıntı devam ediyor

Sezonun ikinci yarısında sadece 8 gol atan ve bitime 3 hafta kala kritik bir basamakta yer alan Bursaspor, toplamda kaydettiği 25 golle bu konudaki en kötü takım konumunda bulunuyor.

Maç başına 10 şut atan yeşil-beyazlılar, 3,7 isabetli şut ortalamasıyla oynuyor. Ligde geride kalan 31 maçta 25 kez fileleri havalandıran Bursa temsilcisinin gol ortalaması ise 0,8 oldu.

Yeşil-beyazlılar en çok golü maçların son 15 dakikalık diliminde geldi. İlk 1-15 dakikalık dilimlerde 2, 16-30 dakikalarda 6, 31-45 dakikalarda 6, 46-60 dakikalarda 1, 61-75 dakikalarda 3 gol bulan Bursa ekibi, 76-90 dakikalarda ise 7 kez meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

Bursaspor, son 5 müsabakadaki tek golünü ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta Aytaç Kara'nın 81. dakikadaki penaltı golüyle buldu.

Türk oyuncular attı, Bursaspor kazandı

Bursaspor, aldığı 5 galibiyette toplam 12 gol sevinci yaşadı. Bu 12 golün 7'si Türk oyunculardan geldi.

Kazandığı her maçta Türk oyuncularından gol katkısı alan yeşil-beyazlılarda, Umut Meraş 2, Aytaç Kara 2, Umut Nayir 2 ve Ramazan Keskin de bir kez fileleri havalandırdı.