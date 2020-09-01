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Spor

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat mazbatasını aldı

Bursaspor'da başkanlığa seçilen Erkan Kamat, düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve göreve başladı.

AA01 Eylül 2020 Salı 16:11 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 16:11
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçen pazar gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına seçilen Erkan Kamat, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kamat, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki törende yaptığı konuşmada, dün almaları gereken mazbatayı incelemelerin ardından bugün aldıklarını söyledi.

Önceki yönetimin gereken bütün incelemelerde kendilerine olanak sağladığını belirten Kamat, "Kulüple ilgili bütün bilgiler tamamen en doğru şekilde bize iletildi. Bundan sonraki görev tamamen bize aittir. Bursa'mız ve Bursaspor'umuz için inşallah görevimiz hayırlı olur." dedi.

Eski kulüp başkanı Mesut Mestan ise görevi gönül rahatlığıyla teslim ettiğini dile getirdi.

Yeni yönetime ellerinden gelen bütün desteği sağladıklarını anlatan Mestan, "İnşallah şampiyon olduğumuz bu bayrağı aynı lige dikeriz, Avrupa kupalarında mücadele ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursaspor Kongre Divan Başkanı Emre Akçil, Erkan Kamat'a mazbatasını verdi.

Törende, kongrede göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri ile önceki dönem yönetimde bulunan kişiler hazır bulundu.

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