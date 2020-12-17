Bursaspor Başkanı Kamat: Gelişim hareketimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz

DHA 17 Aralık 2020 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:09

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun son dönemde ilgi odağı olan A takım sporcularımız ve yıllardır yetiştirilen isimlerle dikkatleri üzerine çeken Vakıfköy futbol akademimiz için yeni gelişim sürecimiz devam ediyor.

Kulübümüz performans odaklı saha içi ve saha dışı eğitim alanında yeni bir adım atarak “Elit Sporcu Gelişim Projesi”ni hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda vefat eden eski başkanlarımızdan Murat Gülez anısına gerçekleştirilecek ve Bursasporlu İş İnsanı Haluk Semiz’in desteklediği projede öncelikli adım olarak eğitici eğitimine ağırlık verilecek.

Kulübümüz A takım ve futbol akademisinde görev yapan antrenörlerin modern futbolun istediği mental gelişim, psiko-eğitim ve iletişim becerileri ana başlıklarının yer aldığı planlamayla uzun soluklu bir eğitim sürecine dahil olmaları amaçlanan projede oyuncularımızın psiko-sosyal gelişimlerine katkı verilecek" denildi.

"GELİŞİM HAREKETİMİZİ BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ"



Öte yandan tüm Türkiye’de ilgi odağı haline gelen sporcuların gelişimi konusunda çok hassas olduklarını belirten Başkan Erkan Kamat, “Rahmetli Murat Gülez Başkanımız ve çok değerli Haluk Semiz Ağabey 1995 yılında Alt Yapı 2000 projesiyle o zaman için çok zorlu işlere imza atmışlardı.

Biz de bugün Bursaspor vizyonuyla gelişim hareketimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Güzel bir jenerasyon yakaladık, Vakıfköy’de de üretim devam ediyor. Hocalarımız ve sporcularımız ile Bursaspor’un geleceğini doğru planlamalarla inşa ediyoruz.

Bu planlamaya sporcu ailelerini de katacağız ve proaktif bir vizyonla Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu tip geliştirici ve üretimi destekleyen her projenin yanındayız” ifadelerini kullandı.