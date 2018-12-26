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Bursaspor Bifouma ve Twumasi'yi istiyor

Transfer tahtasını açmaya hazırlanan Bursaspor, Ankaragücü’nden Bifouma ve Alaves’ten Twumasi’yle anlaştı, imzalar an meselesi. Samet Aybaba, bir de orta saha arayışında.

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Ara transferde kadrosunu nokta atışı isimlerle güçlendirmek isteyen Bursaspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Timsah’ın hedefinde Ankaragücü’nde Bifouma ve Alaves’ten Twumasi var. Teknik direktör Samet Aybaba’nın Sivasspor’dan eski öğrencisi olan Bifouma, alacaklarında yaşanan problemden dolayı sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Bursa’nın da bu oyuncu için devreye girdiği ve durumu netleşir netleşmez masaya oturacağı öğrenildi.

Kiralık formülü hazır

Astana’da forma giydiği dönemde Bursaspor’un takıma kazandırmak için çok uğraştığı, ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attığı Patrick Twumasi’de de önemli gelişmeler var. Yıldız oyuncu kiralık listesine kondu. Maliyeti de son derece uygun. Menacerler tarafından önerilen futbolcuyla ilgili çalışma başlatan Bursaspor, yasağı kaldırıp bu oyuncuya da imza attırmayı planlıyor.

(Fanatik)

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