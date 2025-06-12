İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3183
  • EURO
    45,6994
  • ALTIN
    4268.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor birçok isimle yol ayrımında
Spor

Bursaspor birçok isimle yol ayrımında

Bursaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanmasına giderken birçok oyuncunun takımdan ayrılması gündemde.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
Bursaspor birçok isimle yol ayrımında
ABONE OL

TFF 2. Lig temsilcisi Bursaspor, yeni sezon planlaması doğrultusunda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncularla vedalaşırken, mevcut kontratları biten isimlerin de durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Furkan Özyapı, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin kulüplerine döndü. Bu ayrılıkların ardından gözler sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek diğer isimlere çevrildi.

Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver ve Mustafa Tahir Babaoğlu gibi isimlerin kontratlarının sonuna gelindi. Bu oyunculardan hangileriyle yeni sözleşme imzalanacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Samet Bozkurt ve Kerem Dede gibi genç isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon takımın iskeletini oluşturan Ahmet İlhan Özek, Yiğitali Bayrak, Bora Yılmaz, Abdullah Tazgel, Furkan Saki ve Mücahit Can Akçay'a üst liglerden teklifler geldiği öğrenildi. Bu isimlerin yeni sezon planlamasında yer almadığı ve transfer görüşmelerine açık oldukları belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.