Bursaspor, bu sezon ikinci galibiyetini aldı

17 Ekim 2021 Pazar 23:22 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 23:22

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçında Bursaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Bursaspor oldu.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Nicolas Zalazar, 22. dakikada İsmail Yüksek ve 51. dakikada Massimo Bruno kaydetti. Boluspor'un tek golü Kabongo Kassongo'dan geldi.

Teknik direktör Özcan Bizati ile ikinci maçına çıkan Bursaspor, yeni antrenörüyle ilk kez kazandı. Ligde bu sezon ikinci galibiyetini alan Bursaaspor puanını 8'e yükseltti. Dört haftadır kazanamayan Bolurspor da 8 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Bursaspor, Balıkesirspor'a konuk olacak. Boluspor, Menemenspor'u ağırlayacak.

STAT: Bitci Timsah

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Zalazar, Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 19 Onur Atasayar), Burak Altıparmak, Namık Alaskarol (Dk. 87 Eren Güler), Kerem Şen (Dk. 87 Aykut Akgün), İsmail Yüksek (Dk. 59 Emirhan Aydoğan), Bruno, Matavz (Dk. 59 Batuhan Kör)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Novak (Dk. 46 Berk Yıldız), Bregu (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Kasongo

GOLLER: Dk. 3 Zalazar, Dk. 22 İsmail Yüksek, Dk. 51 Bruno (Bursaspor), Dk. 53 Kasongo (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk.13 Roshi, Dk. 29 Novak, Dk. 62 Bregu, Dk. 89 Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Dk. 65 Onur Atasayar (Bursaspor)