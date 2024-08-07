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Spor

Bursaspor bugün dar alan çalışması yaptı

Bursaspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip bugünkü antrenmanda dar alan çalışmaları yaptı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Bursaspor bugün dar alan çalışması yaptı
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Bursaspor'un Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmasını dar alan oyunları ile tamamladı.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde çabuk kuvvet çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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