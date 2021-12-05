Bursaspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-1 ile geçti

5 Aralık 2021 Pazar 21:15 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 21:15

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 yenildi.

Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Denizlispor ise Fatih Tekke yönetiminde ilk kez kaybetti ve 15 puanda kaldı.



STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Sezgin Çınar, Cem Özbay

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Darri), Özer Özdemir, Okan Derici (Dk. 58 Asım Hamzaçeci), Oğuz Yılmaz, Aissati, Gökhan Süzen (Dk. 90+1 Emre Sağlık), İlhan Depe (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Mayi, Djedje (Dk. 78 Onazi)

BURSASPOR: Erhan Erentürk, Alaskarov (Dk. 88 Kerem Şen), Hasan Ayaroğlu, Matavz (Dk. 79 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 88 Jorquera), İsmail Yüksek (Dk. 70 Tuğbey Akgün), Acolatse (Dk. 79 Onur Atasayar)

GOLLER: Dk. 35 Bruno, Dk. 40 Alaskarov, Dk. 59 Matavz (Bursaspor), Dk. 62 Darri (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Özer Özdemir, Dk. 38 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Erhan Erentürk, Dk. 38 Acolatse Dk. 56 İsmail Yüksek (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 37 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)