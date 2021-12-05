İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-1 ile geçti
Spor

Bursaspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-1 ile geçti

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 3-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazanarak puanını 17'ye yükseltti.

5 Aralık 2021 Pazar 21:15 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 21:15
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 yenildi.

Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Denizlispor ise Fatih Tekke yönetiminde ilk kez kaybetti ve 15 puanda kaldı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Sezgin Çınar, Cem Özbay

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Darri), Özer Özdemir, Okan Derici (Dk. 58 Asım Hamzaçeci), Oğuz Yılmaz, Aissati, Gökhan Süzen (Dk. 90+1 Emre Sağlık), İlhan Depe (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Mayi, Djedje (Dk. 78 Onazi)

BURSASPOR: Erhan Erentürk, Alaskarov (Dk. 88 Kerem Şen), Hasan Ayaroğlu, Matavz (Dk. 79 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 88 Jorquera), İsmail Yüksek (Dk. 70 Tuğbey Akgün), Acolatse (Dk. 79 Onur Atasayar)

GOLLER: Dk. 35 Bruno, Dk. 40 Alaskarov, Dk. 59 Matavz (Bursaspor), Dk. 62 Darri (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Özer Özdemir, Dk. 38 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Erhan Erentürk, Dk. 38 Acolatse Dk. 56 İsmail Yüksek (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 37 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.