Bursaspor Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibi Bursaspor, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Futbolcuya bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.
Bursaspor Kulübü
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