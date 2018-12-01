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Bursaspor Erhan Başoğlu ile yollarını ayırdı

Bursaspor, Genel Müdür Erhan Başoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

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Bursaspor resmi sitesinden Genel Müdür Erhan Başoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Genel Müdürü Erhan Başoğlunun iş akdi karşılıklı anlaşmak suretiyle sona ermiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" denildi. 

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