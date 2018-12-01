Bursaspor Erhan Başoğlu ile yollarını ayırdı
Bursaspor, Genel Müdür Erhan Başoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.
Bursaspor resmi sitesinden Genel Müdür Erhan Başoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Genel Müdürü Erhan Başoğlunun iş akdi karşılıklı anlaşmak suretiyle sona ermiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.
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