Bursaspor Erhan Başoğlu ile yollarını ayırdı

Bursaspor resmi sitesinden Genel Müdür Erhan Başoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Genel Müdürü Erhan Başoğlunun iş akdi karşılıklı anlaşmak suretiyle sona ermiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.