Bursaspor, Erzurumspor maçında Ali Aköz'e emanet

DHA 22 Ağustos 2021 Pazar 11:30 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:30

Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına sezonun ilk galibiyetini almak için çıkacak.

TFF 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Pazertesi akşamı oynanacak olan zorlu randevu saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak; mücadelenin dördüncü hakemi ise Sinan Özcan.

Sezona başlarken, kadrosuna önemli ölçüde takviyeler gerçekleştiren Bursaspor; hafta içerisinde şok bir süreç yaşadı. Evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Bursa temsilcisinde, teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Er istifa etti. Antrenör Ali Aköz yönetiminde Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Bursa ekibinde, henüz yeni teknik direktör ise belirlenmedi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor da, yeni sezona dilediği başlangıcı yapamadı. Erzurum ekibi, İzmir deplasmanında karşılaştığı Menemenspor'a 2-0 mağlup oldu. Kadrosu önemli ölçüde değişen Erzurum temsilcisi; 13 oyuncuyu transfer ederken, 15 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Evinde ise son 9 resmi maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

İki ekip arasındaki bu mücadele, aynı zamanda 7. randevuları olacak. Önceki karşılaşmalarda eşitlik dikkat çekerken; Bursaspor ve BB Erzurumspor, 3'er galibiyet elde etti. Oynanan 6 mücadelenin tamamını da, ev sahibi olan ekipler kazandı. Son olarak iki ekip, 2019/20 sezonunda karşı karşıya gelirken; bu mücadeleleri ev sahipleri, 2-1'lik skorlar ile kazanmasını bildi.

Hakem Kutluhan Bilgiç; Bursaspor'un 5, Erzurum ekibinin ise 7 maçını yönetti. Bu karşılaşmaların da tümünde beraberlik görülmedi. Bursa ekibi, Bilgiç'in yönettiği randevularda 2 galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise; Bilgiç'in hakemliğinde çıktığı maçlarda 3 galibiyet alırken, 4 kez de rakiplerine kaybetti.

Bursaspor'da, ligin ilk haftasında yeni transferlerden kaleci Erhan Erentürk ve kanat oyuncusu Reagy Ofosu ilk 11'de yer alırken; savunmacı Luka Capan ve santrfor Tim Matavz oyuna sonradan dahil oldu. Kadrosuna dahil ettiği isimlerin lisanslarını da çıkaran Bursaspor'da, diğer yeni transferlerin de bu zorlu randevuda şans bulması bekleniyor.