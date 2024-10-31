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Spor

Bursaspor, evinde uzatmalarda yıkıldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Bursaspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine normal süresi 78-78 biten maçta uzatmada 89-87 yenildi.

31 Ekim 2024 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Bursaspor, evinde uzatmalarda yıkıldı
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Bursaspor, evinde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

TOFAŞ salonunda oynanan mücadelede yeşil beyazlılar normal süresi 78-78 biten maçta uzatmalarda 89-87 yenildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Bursaspor: Brown 21, Michineau 15, Grantham 18, Sharma 8, Mutaf 12, Pipes 3, Ömer Utku Al 9, Osman Nurseven, Mehmet Nihat Atalan, Berkay Candan, Nusret Yıldırım 1

Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 14, Mensia 5, Dubljevic 9, Rodriguez 9, Sulejmanovic 10, Bango 24, Spissu 3, Slaughter 3, Langarita, Gonzalez

1. Periyot: 16-18

Devre: 31-37

3. Periyot: 50-59

Normal süre: 78-78

5 faulle çıkanlar: 39.09 Sharma, 39.17 Mutaf (Bursaspor)

  • Bursaspor
  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  • Casademont Zaragoza

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