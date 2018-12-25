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Bursaspor, Fluminense'de oynayan Jadson'u takip ediyor

Batalla'nın boşluğunu dolduramayan Bursa, aradığı ismi yine Güney Amerika'da buldu. Fluminense'den Brezilyalı Jadson'u radarına aldı..

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Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında geçiren Bursaspor, özellikle orta sahada efsane kaptanı Pablo Batalla'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Yeni transferler Badji, Saivet ve Lima, ilk yarıda ortaya koydukları performansla Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramazken, teknik direktör Samet Aybaba, yönetimden yeni bir orta saha istedi. 

Aybaba'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, Brezilya'da Fluminense'de forma giyen Jadson'u mercek altına aldığı öğrenildi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. 

Bu sezon kırmızı-yeşillilerde 58 maçta forma giyen yetenekli sambacı, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Daha önce İtalya Serie A'da Udinese'de oynayan Jadson, takımının ligde 12. sırayı alarak Copa Sudamericana'ya katılmasında büyük bir pay sahibi oldu.

(Takvim)

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