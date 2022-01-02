Bursaspor, Gaziantep deplasmanında kazandı

2 Ocak 2022 Pazar 15:19 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 15:19

ING Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 75-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 6'ncı mağlubiyetini alırken Bursaspor ise 7'nci galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte QJ Peterson 22, Alpha Kaba ise 18 sayıyla mücadele etti. Deplasman ekibinde ise Needham 14, Brown 13 sayı kaydetti.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

Gaziantep Basketbol: Peterson 22, Luther 4, Leon Harun Apaydın 2, Kaba 18, Doyle 8, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Aydın Hacıoyeva 6, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2, Alp Karahan 2

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 7, Needham 14, Onuralp Bitim 9, Akif Egemen Güven 8, Dudzinski 11, Ömer Utku Al 5, Hayes 4, Brown 13, Ayberk Olmaz 4

1. Periyot: 10-17

Devre: 30-47

3. Periyot: 45-63