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Spor

Bursaspor geçen sezonun gerisinde

Geçen sezon 4 haftada 9 puan toplayan Bursaspor, bu sene 4 maçta 4 puan hanesine yazdırabildi.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:04
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TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezonu arıyor. 2019-2020 sezonunu 6. sırada bitiren ve Play-Off’lardan çıkamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan yeşil beyazlı takım, bu seneye kötü başladı. Transfer tahtasını açamayan Bursaspor, kadrosunda az sayıda tecrübeli futbolcuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Sezona Adana Demirspor mağlubiyeti ile başlayan yeşil beyazlılar, 2. haftada Altınordu’yu mağlup etti. Bursaspor yine kendi evinde Giresunspor’dan puan çıkartamazken, son olarak deplasmanda Tuzlaspor’a karşı 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. 4 haftada 4 puan toplayan Bursaspor, geçen sezon 4 haftada 9 puanı hanesine yazdırmıştı.

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