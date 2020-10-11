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Spor

Bursaspor için puan silme cezası kapıda!

Bursaspor Kulübü, 15 Ekim'e kadar gerekli prosedürleri tamamlayamaz ve maddi kaynağı bulamazsa puan silme cezası alacak.

IHA11 Ekim 2020 Pazar 13:02 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 13:02
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Ulusal Kulüp Lisansı alamayan Bursaspor’a, -3 puan cezası uygulanmaması için verilen süre 30 Eylül’de dolmuş ancak Başkan Erkan Kamat’ın TFF ile görüşmelerinin ardından 15 gün ek süre alınmıştı. Bu süre de 15 Ekim’de yani 4 gün sonra doluyor. Başkan Kamat, konuyla alakalı çok yoğun mesai harcadıklarını ancak bir çok zorlukla karşılaştıklarını belirtti. Kalan 9 dosyanın son durumu, transfer tahtasının neden açılamadığı ve puan silme cezasının gelip gelmeyeceği ile alakalı tüm detayları masaya yatıracağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini yineleyen Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Balıkesirspor maçı öncesi kameralar karşına geçecek. Bursaspor, eğer gerekli prosedürleri ve gerekli maddi kaynağı bulamazsa 15 Ekim itibariyle -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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