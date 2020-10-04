Bursaspor ikinci yarılarda kayıp!

IHA 04 Ekim 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 12:44

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, çıktığı maçların ilk yarılarında etkili performans ortaya koyarken, ikinci devrelerde ciddi puan kayıpları yaşıyor. Nitekim yeşil-beyazlı takım, ligin ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatmasına rağmen maçtan puan çıkartamamıştı. Giresunspor maçında da öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Mücadelenin ilk yarısı ise 1-1 sona ermişti.

Son olarak da Tuzlaspor önünde 3-0 önde olduğu maçta 1 puanı zor kurtaran Bursaspor, sadece Altınordu maçının ikinci yarısında bulduğu gollerle sahada galibiyetle ayrılmıştı.

Bursaspor, 4 maçın ilk 45 dakika skorlarına göre 8 puan toplarken, 90 dakika sonunda 4 puana razı oldu.