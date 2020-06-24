IHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:33

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren yeşil-beyazlılar, İrfan Buz ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelen Buz, Bursaspor yöneticileri ile el sıkıştı. Yeşil beyazlı yönetim, İrfan Buz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.



53 yaşındaki teknik direktör bu akşam yapılacak idmanda takımın başında yer alacak.

Bursaspor'un resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Resmi sözleşmeye imza atan Teknik Direktör İrfan Buz akşam saatlerinde takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak ve antrenman öncesinde Bursaspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunacak."