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Spor

Bursaspor, Kahramanmaraş maçına hazır

3. Lig ekibi Bursaspor, deplasmanda Kahramanmaraş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA1 Nisan 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Bursaspor, Kahramanmaraş maçına hazır
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Bursaspor, deplasmanda Kahramanmaraş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'a hareket edecek.

HAKEM AHMET RESULOĞLU

Yarın saat 14.00'te Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da oynanacak Kahramanmaraş - Bursaspor maçını hakem Ahmet Resuloğlu yönetecek. Resuloğlu'nun yardımcılığını Cem Mustafa Akpınar ve Burak Dayıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Çinikaya olacak.

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