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Spor

Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçı ertelendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonunda oynanacak Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçı ertelendi
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta sonu oynanması planlanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelendiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarının bu haftaki maçların da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacağını duyurdu.

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