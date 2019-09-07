Bursaspor kalecilerden 27.5 milyon TL kazandı

Bursaspor'da yerli kaleci geleneği bu sezon da devam ediyor. Bundan önceki son 4 sezonda kalesini yerli isimlere teslim eden yeşil-beyazlıların 1 numaraları bu dönem de yerli olacak. Bursaspor'da Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer'in ayrılmasının ardından bu iki eldivenin yerine Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transfer edildi. Geçen sezondan kadroda kalan kaleci Ataberk Dadakdeniz de bu yıl yeni transferler ile birlikte forma savaşı verecek. Ayrıca Ataberk gibi bir başka altyapı oyuncusu Deniz Aydın da yeşil-beyazlıların kaleci kadrosunda yer alıyor.

Son olarak Bursaspor'un kadrosunda yabancı kaleci olarak 2014-15 sezonunda Sebastian Frey yer almış; ancak Fransız kaleci o sezonu kadro dışı geçirerek süre dahi alamamıştı. Bunun üzerine kalede köklü değişikliğe giden Timsah, son 5 sezondur file bekçilerini tamamen yerli isimlerden seçiyor. Ayrıca, o sezon kadroda yer alan Onurcan Piri de, uzun bir aranın ardından yeniden Bursaspor'a döndü.

Bursaspor'da son dönemlerde kaleyi koruyan yerli isimler Harun Tekin, Mert Günok, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer oldu. Bursaspor, kaleci transferlerinden de önemli gelir elde etti. Yeşil-beyazlıların kalesini koruyan Harun Tekin, Fenerbahçe'ye; Muhammed Şengezer Başakşehir'e giderken; Okan Kocuk da sözleşme fesih bedelini ödeyerek Galatasaray'ın yolunu tuttu. Bu transferlerden Bursaspor toplamda yaklaşık 27.5 milyon lirayı kasasına koydu. (İHA)