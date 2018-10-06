Bursaspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehri Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Umut Meraş attı. Bursaspor'un 10. dakikada Diafra Sakho ile bulduğu gol, gol öncesinde faul olduğu; 90+1. dakikada Allano Lima ile attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sezonun ilk galibiyetini alan Bursaspor, puanını 8'e yükseltti. Ankaragücü ise 10 puanda kaldı. Bursaspor, gelecek hafta Galatasaray'ın konuğu olacak. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak.

BURSASPOR'UN GOLLERİ, YİNE VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 10. dakikasında gelişen Bursaspor atağında ceza sahası dışında Sakho'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Özgür Yankaya golü verirken itirazlar üzerine VAR'dan gelecek haberi bekledi.

Özgür Yankaya VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve top Sakho'ya gelmeden önce Stancu'nun rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti. Bursaspor'un attığı gol geçerli sayılmadı.

VAR ODASINDA SADECE 1 KİŞİ VAR

Özgür Yankaya pozisyon sonrasında kulaklıktan VAR odasından gelen direktifleri dinledikten sonra kenara izlemeye gitmeye karar verdi. Bu sırada yayıncı kuruluş ekranına VAR odasının görüntüsü geldi ancak "VAR odası"nda sadece bir kişinin olduğu göze çarptı. Özgür Yankaya kenara geldikten sonra ise diğer iki görevlinin de yerine oturduğu ekranlara yansıdı.

Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Alper Ulusoy ve Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyordu.

MAÇ ÖNCESİ ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, iki takım oyuncuları, taraftarların tezahüratı sonucu ele ele tribünleri selamladı.