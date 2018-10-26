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Bursaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor, Alanyaspor'u konuk etti.

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Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor maçında kazanan 2-0'lık skorla Bursaspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadele, Bursa Atatürk Stadı'nda oynandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Lavotlevici ile 45+2. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Bursaspor'un golcüsü Sakho sakatlığı nedeniyle, Alanyaspor'un golcüsü Cisse ise kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sonucun bu sezon 6 beraberliği olan Bursaspor 2. galibiyetini aldı ve puanını 12 yaptı. Alanyaspor ise üst üste 3. mağlubiyetinin ardından 12 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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