Bursaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi

Karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyarak sahanın yıldızı haline gelen genç yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca yine sakatlığı sebebiyle Bursaspor mücadelesinde mecburen dinlendirilen Yusuf Yazıcı'nın da antrenmanlara devam etmesi, cuma günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor müsabakasına yetişme olasılığını artırdı.

Yine de elbette son kararı perşembe günkü son antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman verecek.